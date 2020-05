Diplo foi pai em março mas, por causa do surto pandémico de COVID-19 que obrigou o mundo a recolher-se em casa, ainda não conhece o filho. Pace Pentz é o nome do terceiro herdeiro do DJ norte-americano de 41 anos Thomas Wesley Pentz, que já tinha dois filhos da ex-namorada Kathryn Lockhart, Lockett Pentz e Lazer Pentz. Na altura do nascimento, a manequim Jevon Iola King, 30 anos, anunciou o nascimento da criança, mas o artista não se pronunciou.

Só no domingo é que, aproveitando a comemoração do Dia da Mãe nos EUA, Diplo, que já trabalhou com artistas como Gwen Stefani, Die Antwoord, Britney Spears, Madonna, Shakira, Beyoncé, Ellie Goulding, No Doubt, Justin Bieber, Usher, Snoop Dogg, Trippie Redd, Chris Brown, G-Dragon e Bad Bunny, confirmou a notícia. Jevon Iola King ganhou o concurso de misses Miss Universo Trindade e Tobago 2014 e representou, depois, o seu país no certame Miss Universo 2014.