Fãs pediram nova capa para disco de 2016 e Britney Spears fez-lhes a vontade com uma fotografia (muito) sensual

Eles pediram-lhe e ela fez-lhes a vontade. No dia 3 de maio, os admiradores da cantora norte-americana Britney Spears conseguiram que "Glory", lançado há quase quatro anos, voltasse a atingir o primeiro lugar na tabela do iTunes. Mas, insatisfeitos com a capa original do disco sugeriram-lhe que o relançasse com uma nova. A intérprete de "Toxic" anuiu e presenteou-os com uma fotografia (muito) sensual. "Tinha de o fazer. Não o conseguia sem vocês", justificou a artista de 38 anos.

"Essa foto é poderosa", elogiou Willie Gomez, um dos mais de 843.000 seguidores que a comentaram ou elogiaram com um coração no Instagram. A irmã de Britney Spears, a cantora Jamie Lynn Spears, também não resistiu a aplaudir a iniciativa da irmã. Lançado originalmente a 26 de agosto de 2016, "Glory", que pode (re)ver de seguida para poder estabelecer comparações, inclui os singles "Make me...", "Slumber party", "Private show", "Do you wanna come over?" e ainda "Clumsy".