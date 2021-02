Lily Collins decidiu despedir-se da casa que tem em Beverly Hills e vendeu a propriedade esta semana, de acordo com o Realtor.com, como cita o New York Post. Um negócio que foi fechado no valor de 13,5 milhões de dólares (cerca de 11 milhões de euros).

Apesar de não se saber muitos pormenores sobre a venda, o New York Post recorda que a mansão – que foi comprada pela artista em 2016 por 12,5 milhões de dólares (cerca de dez milhões de euros) - conta com um campo de ténis, piscina, uma biblioteca e muitas outra regalias.

A casa foi construída em 1954 e custou na altura 40 mil dólares (cerca de 33 mil euros). No entanto, sabe-se que algumas das regalias, como o campo de ténis, por exemplo, só foi construído em 1985.

