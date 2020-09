Liliana Santos completa 40 anos esta terça-feira, 22 de setembro, como a própria assinalou na sua página de Instagram.

"Finalmente 40. Parecia uma idade distante, parecia uma idade... 'velha', mas não é. É uma idade cheia! Cheia de histórias para contar, cheia de vivências, cheia de laços, cheia de amor! E devo tudo isso à minha família, aos meus amigos, à minha profissão e a tudo o que me rodeia. Aos bons e maus momentos que fazem de mim a pessoa que sou hoje: FELIZ", começou por escrever na rede social, aproveitando o momento para agradecer aos fãs o carinho que tem recebido ao longo de todos estes anos.

"Obrigada por todo o carinho diário que me dão. Isso enche-me o coração e a alma. Happy birthday to me [parabéns para mim]", rematou.

