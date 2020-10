Liliana Santos começou a semana a encher as redes sociais de amor. A atriz mostrou-se em raras fotografias na companhia da mãe e deixou-se levar pela ternura dos registos para se inspirar numa mensagem em que expressa toda a admiração pela progenitora.

"Ela é minha e é o ser mais incrível que conheço! Forte e inspiradora! Determinada e doce! E podia ficar aqui a tarde toda a qualificá-la com os maiores elogios! Ela é uma MÃE com tudo aquilo que se deseja! Obrigada, obrigada, obrigada! Agradeço todos os dias por seres minha! Love you mamacita do meu coração", escreveu.

Leia Também: Liliana Santos mostra festejo dos 40 anos: "Foi um dia tão especial"