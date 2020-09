Liliana Santos celebrou ontem, 22 de setembro, as 40 primaveras e, ainda que com algumas restrições devido à pandemia, não deixou de festejar este marco. Se o dia ficou marcado por reflexões e mensagens de carinho, a noite foi de festa.

"Ontem foi um dia tão especial. Recebi tanto amor! Obrigada a todos por todas as mensagens do fundo do coração! E que venham pelo menos mais 40", escreveu na legenda de uma imagem em que segura dois balões.

Ora veja.

