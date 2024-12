Carolina Carvalho fez 30 anos no passado dia 3 de dezembro e comemorou com as pessoas mais próximas no restaurante ÀCosta by Olivier, em Lisboa.

A atriz partilhou uma galeria de imagens com os melhores momentos da festa, onde fez questão de agradecer aos amigos.

"Oficialmente nos 30. Obrigada amigos pela noite memorável de ontem! Estou a receber aos poucos as fotos, por isso esta semana vão ser só 'posts' deste dia! Love you All [Adoro-vos a todos, em português], fizeram-me muito feliz", completou a atriz.

Ainda na mesma partilha, Carolina agradece ao criador de moda que fez o seu look. Gio Rodrigues foi o responsável pelo vestido vermelho vivo, curto e justinho, com um corpete na parte de cima. "Obrigada amigo", refere a atriz.