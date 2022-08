Liliana Rodrigues revelou esta quinta-feira, 11 de agosto, novas imagens do seu casamento.

A antiga concorrente do 'Love On Top' oficializou no último sábado, 6 de agosto, a relação com Bruno Pinto.

"As melhores imagens do dia mais feliz da minha vida [...]", realçou a jovem ao partilhar um vídeo com vários momentos da cerimónia e da festa.

Na legenda da partilha, Liliana aproveitou para fazer vários agradecimentos a todos os que tornaram o seu casamento num dia memorável.

"Obrigada a todos os amigos e familiares que estiveram presentes. Um especial obrigada à minha avó que foi quem me proporcionou o vestido de princesa que sempre sonhei, e por ter decorado a igreja da forma mais linda. Um obrigada à Sofia Buinho, não só por ser madrinha e melhor amiga, como por me ter salvado no último dia a maquilhagem e me ter vestido. Um obrigada às minhas lindas damas de honor, Tânia Silva, Andreia Filipa, Rita Ribeiro, Bruna Rodriguez, Diana e Margarida Silva por terem ido exatamente da cor que eu pedi, rosinha bebé. Enfim, um obrigada de coração a todos, por terem feito parte deste dia maravilhoso, que irei guardar para sempre na minha memória", escreveu, reservando as últimas palavras ao agora marido.

"E a ti, meu amor, Bruno Pinto, obrigada por me fazeres feliz todos os dias, meu rei", completou.

