Liliana Rodrigues, antiga participante do 'Love on Top', da TVI, casou-se no último sábado, dia 6 de agosto, com Bruno Khalifa.

"Oficialmente marido e mulher", escreveu a jovem ao partilhar nas redes sociais as primeiras imagens da festa.

Além do vídeo, que pode ver abaixo, espreite ainda as fotografias disponíveis na galeria onde poderá ver ao pormenor o look dos noivos.

