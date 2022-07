A poucas semanas do seu casamento, Liliana Rodrigues, antiga concorrente do 'Love on Top', conta estar desiludida com os vários amigos que recusaram estar presentes no dia em que sobe ao altar para oficializar a relação com Bruno Khalifa.

Através de uma partilha na rede social Instagram, Liliana mostra-se triste e indignada com as respostas negativas que tem recebido.

"Se há coisa que os meus pais sempre me ensinaram foi que nesta vida os amigos que tu tens contam-se por uma mão e ainda sobram dedos. E a verdade é que com as chapadas que fui levando na vida, fui tendo cada vez mais a certeza de que isso era verdade. E agora que me vou casar, não tenho qualquer dúvida disso", começa por escrever.

"Amigos para brindar na noite de copo cheio na mão, vou ter sempre muitos, agora para virem a um dia importante para mim, se não o dia mais feliz da minha vida (o meu casamento)… Vejo pelas justificações parvas que dão que também não os quero na minha vida. Aliás, podem manter-se longe. Se têm dinheiro para ir abrir garrafas de Grey Goose na noite, não me f*** ao dizer que não têm para estar presentes num dia tão especial para mim", afirma a ex-'Love on Top', que tem casamento marcado para os primeiros dias de agosto.

Apesar da desilusão com alguns dos amigos, Liliana diz estar "feliz por saber que os principais vão estar lá".

