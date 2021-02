Liliana Rodrigues, antiga concorrente do programa 'Love On Top', está no centro de uma nova polémica. A jovem, que terminou recentemente o seu noivado com Bruno Khalifa, está a ser bombardeada com vídeos íntimos do 'ex' a ter relações sexuais com outra mulher.

Uma situação que está a deixar a ex-'Love On Top' indignada e que a levou a quebrar o silêncio para apelar a que não lhe sejam enviadas mais imagens do género.

"Tenho estado calada até ao dia de hoje, mas para mim chega! Não me enviem mais nada respetivamente ao meu 'ex', muito menos o vídeo porno que anda a circular dele com a gaja completamente desprotegidos. O que ele faz e anda a fazer à vida dele é um problema dele. Dá-me nojo ter de ver esses vídeo. E o problema é dele se apanhar alguma doença", afirma a jovem.

Por fim, Liliana pede que a deixem seguir com a sua vida em paz.

