Eliane Tchissola, antiga concorrente do programa 'Love On Top', define-se como uma mulher do entretenimento e por isso foi este o mote para que a levou a preparar algo único para revelar publicamente o nome escolhido para a filha.

Grávida pela primeira vez, a jovem gravou um vídeo onde se coloca no lugar de concorrente de 'Quem Quer Ser Milionário' e tenta adivinhar o nome da bebé. No fim, ficamos a saber que a resposta certa é Kehlani Johnson.

Na legenda que acompanhou as imagens, Lia, como é tratada pelos amigos e fãs, explicou o porquê da sua escolha.

"Estou a contar para que não falte entendimento. [...] Dos meus pais juntos sou a única, mas éramos para ser dois. Dói até hoje à minha mãe, como a qualquer mulher. Mas pouco se fala da dor que sente o pai. E o meu pai sofreu mais que uma vez, antes mesmo de conhecer a minha mãe. Kehlani foi amor à primeira vista, foi o nome que sempre desejei para a minha primogénita, já Johnson foi por ele. Valdemar, meu pai que tanto amo. Em homenagem ao meu meio irmão e seu terceiro filho, que perdeu. O Johnson ia ser uma promessa de futebol. Já desde pequeno em Luanda jogava muito, e foi em campo que ele nos abandonou. Nunca chegará a conhecer em terra a sua chará e sobrinha. Mas como a todos os meus irmãos, eu amo-o. E pelo meu pai que até hoje se emociona quando se fala dele, por ti meu pai, vai a minha homenagem ao teu filho através do nosso legado: a minha primeira filha", explica, por fim.

