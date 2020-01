Liliana Filipa foi a mais recente convidada para participar no teste do 'Cala-te Boca', da Megahits. Questionada sobre que influencer eliminaria do Instagram se tivesse essa possibilidade, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' apontou o nome de Sofia Arruda, explicando o porquê.

"Gostava muito do trabalho dela e um dia pediu-me boleia. Ela nem-se deve ter inteirado na altura, mas agora vai-se inteirar. Durante a viagem falou muito mal dos concorrentes da 'Casa dos Segredos'. Ou ela não sabia que eu já tinha participado ou não teve noção e não gostei da maneira como falou, a generalizar as pessoas. Não houve mais aquela empatia", confessou.

Eis o momento:

