Foi durante a conversa com Cláudio Ramos que Liliana Filipa acabou por abordar a relação com Daniel Alexandre, com quem tem em comum os filhos Ariel e o Santiago.

"Claro que as relações têm altos e baixos", reconheceu. "Não há relações perfeitas, nós não somos perfeitos e as pessoas sabem perfeitamente disso", acrescentou.

Ainda durante a ida ao 'Dois às 10', da TVI, Liliana Filipa também falou da maternidade: "Acho que sou muito boa mãe, pelo menos dou o meu melhor. Todas as mães dão o seu melhor, mas, para mim, para os meus filhos, quero dar-lhes melhores experiências, melhor carinho... Até dou demasiados beijos e abraços, sou demasiado chata. Eles vão ser sempre a minha casa e o meu colo".

