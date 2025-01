Liliana Filipa começou o ano na capital italiana. Na companhia do namorado, Daniel Gregório, da amiga Bárbara Inês e do namorado desta, Ricardo Branco, a influencer deu as boas-vindas a 2025.

Esta sexta-feira, a empresária fez uma compilação dos melhores momentos passado em Roma, publicação à qual chamou: 'Álbum Roma'.

Nas imagens é possível ver Liliana a visitar o Vaticano, a igreja de São Pedro, o Coliseu, a comer a famosa massa carbonara e ainda em momentos românticos ao lado de Daniel.

