Bruna Gomes e Bernardo Sousa são um dos casais preferidos saídos de um reality show.

Os dois conheceram-se no 'Big Brother Famosos' em 2022 e até já casaram. Passados três anos do pedido de namoro, o 'casalinho' rumou até Paris, conhecida como a cidade do amor.

"Há três anos estava falando 'sim' para o pedido de namoro do meu marido. Hoje estamos aqui realizando sonhos que já não achávamos possíveis. Obrigada por me encorajar Ber, já não tenho medo de muitas coisas, apenas cobras e lagartixas. Amo-te", escreveu a influencer numa partilha onde os dois aparecem perto da Torre Eiffel.

