Liliana Filipa foi recentemente mãe do seu segundo filho, Santi Marcel, que veio juntar-se à irmã, Ariel. E foi com esta segunda experiência na maternidade que a ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos', da TVI, passou a conseguir definir ainda melhor o conceito de ser mãe.

"Às vezes dá aquela vontade de almofadar o mundo só para que nada de mal aconteça a estes dois. Quero tanto protegê-los que chega a ser absurdo", começou por escrever num desabafo a que juntou uma amorosa fotografia dos dois filhos.

"Não estou preparada emocionalmente para todas as doenças e viroses e outras coisas que façam os meus bebés sofrer. Tenho de me mentalizar que ser mamã é mesmo assim, eles nascem e nosso o coração passa a viver dentro deles. Ser mamã é segurar a lágrima quando eles estão a passar mal para os mantermos fortes", continuou.

O texto terminou com um recado em jeito de brincadeira para outras mães: "Meu Deus, não tenho estrutura emocional suficiente para isto. Para quem tenciona ter filhos preparem-se para este sentimento... eu cá, desconhecia este meu lado".

Leia Também: Liliana Filipa e Daniel Gregório assinalam um mês do filho