Liliana Filipa e Daniel Gregório não podiam estar mais felizes nesta fase. Há precisamente um mês a vida dos ex-'Casa dos Segredos' voltou a ser abençoada com o nascimento do segundo filho, Santi Marcel, que veio juntar-se a Ariel Melody, de um ano.

Esta foi uma data que o casal assinalou nas respectivas redes sociais com fotografias amorosas do bebé que não passaram despercebidas aos fãs.

"Faz um mesinho o meu matulão. Todos os dias agradeço pela família que tenho, ansioso para ver a evolução dos meus anjinhos", afirmou Daniel Gregório.

Por sua vez, a mamã babada não ficou atrás: "Um mês do meu príncipe fofo. Sou tão apaixonada. Que benção".

