"A primeira que chamar Santi Marcel a um filho é mesmo estar a pedir para levar com um processo em tribunal quando a criatura crescer", este comentário foi publicado pela autora do blog 'O Alergias' em referência ao segundo filho de Liliana Filipa e Daniel Gregório - Santi Marcel.

O comentário feito em tom de brincadeira não agradou a Liliana, que quis responder publicamente aquilo que considera ser uma atitude lamentável.

"A pessoa que escreveu isto tem dois filhos (Maria e Salvador) e está grávida do terceiro. Começo a ficar saturda destas piadinhas sobre o nome dos meus filhos. Gostam de gozar porque são nomes pouco comuns mas já pensaram que eu também não gosto dos 'vossos' filhos por serem todos iguais", começou por escrever a antiga participante do programa 'Casa dos Segredos', da TVI.

A mensagem acima referida foi depois eliminada, a influencer digital diz querer evitar dar "protagonismo e visibilidade a pessoas que não merecem".

"(...) Pessoas que excedem todos os limites porque chamam 'criaturas' só porque não gostam do nome que eu escolhi", defende ainda num vídeo partilhado mais tarde. Liliana não se conforma com o facto de "um bebé que acaba de nascer" e já estar a ser gozado "por pessoas adultas" e deixa clara a sua revolta: "As crianças são inocentes, as mentes dos adultos é que são uma merda".

Ao ser identificada por Liliana na sua primeira publicação sobre a polémica, a autora do blog em causa lançou novas farpas. "Queixinhas! Soltou os cães em sua defesa. Obrigada, finalmente atingi o estatuto de blogger e o meu Instagram cresceu. Obrigada", referiu.

