Liliana Filipa foi a convidada do programa 'Dança com as Estrelas' deste sábado, 2 de março. A influenciadora digital, que se tornou conhecida após participar no reality show 'Casa dos Segredos', arrasou ao dançar kizomba.

Ao fim de ter dado espetáculo, Liliana foi alvo dos mais diversos elogios.

"Isto realmente está no teu corpo, nem sequer é preciso pensar", notou Cifrão, um dos jurados, destacando a confiança com que esta dança.

Por seu turno, o Sr. Alberto afirmou que a convidada tinha uma "aptidão e movimento natural".

Feliz, Liliana Filipa afirmou que caso seja convidada para uma próxima edição, aceitará com "todo o gosto".

Veja aqui a dança.