Liliana Oliveira voltou a dar que falar nas redes sociais. A concorrente mais mediática da 2.ª edição de 'Casados à Primeira Vista' pode já estar numa nova relação e a dúvida instalou-se com um comentário na sua mais recente publicação.

Horas antes do fim do ano, abriu o coração para um profundo desabafo nas redes sociais, mas foi o comentário do ator André D'Almeia que chamou a atenção.

"As páginas em branco serão agora preenchidas por nós dois, em breve por nós 5", escreveu André D'Almeida.

À reação Liliana respondeu apenas com dois emojis - um do gesto de oração e outro de um beijinho.

Leia Também: 'Casados': Liliana voltou para o ex-namorado durante união com Pedro?