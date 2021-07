Depois de uma pausa na carreira, da morte da filha e do susto de saúde, Tony Carreira regressou aos palcos na passada sexta-feira, 23 de julho. Um concerto que contou com a presença de várias figuras públicas, entre elas a apresentadora Liliana Campos.

E foi precisamente a falar deste momento que o rosto da SIC abriu o programa 'Passadeira Vermelha', depois do espetáculo.

Logo ao início, foi destacada uma carinhosa imagem de Tony Carreira no palco com a neta, Beatriz, que foi pela primeira vez a um concerto do avô.

"É uma imagem muito poderosa que representa um dos momentos muito fortes e bonitos que se viveu no Casino Estoril, no concerto que Tony Carreira deu para o lançamento da Associação Sara Carreira", começou por dizer Liliana Campos.

"Tive o privilégio de estar lá. Foi arrepiante do início ao fim. Vim de lá de coração cheio, ao mesmo tempo com uma parte triste, parecia que muito apertada, mas por outro lado percebeu-se. Percebe-se a tristeza do Tony, a dor que ele carrega", partilhou de seguida.

"Mas sentimos todos que ele ali, naquele palco, teve novamente momentos de felicidade. E percebeu-se que se ele voltar aos palcos, ele próprio disse, é onde é feliz. Acho que foi marcante para todos os que lá estiveram. Estou a falar e estou toda arrepiada", acrescentou.

"Este foi um dos momentos em que a neta - que é muito 'senhora do seu nariz - foi ao palco, disse qualquer coisa ao avô e virou costas, foi-se embora. Este sorriso que o Tony tem nesta fotografia mostra a importância que a Bea terá nesta altura na vida de todos, como criança que é, mas na vida deste avô que quando ela nasceu, provavelmente, nunca pensou que ela viria a ser tão importante e que lhe iria transmitir tanto amor e carinho", continuou.

Para ouvir as palavras de Liliana Campos, clique aqui.

Leia Também: Concerto Tony Carreira: A neta em palco, a homenagem e as manifestações