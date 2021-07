O concerto de Tony Carreira juntou vários fãs e famosos no Salão Preto e Prata do Casino Estoril, esta sexta-feira, 23 de julho. Um espetáculo especial que acontece depois da pausa que fez na carreira há cerca de três anos, da morte da filha em dezembro de 2020 e do enfarte que sofreu no passado mês de junho.

Este regresso aos palcos fica marcado pela homenagem à filha mais nova, Sara Carreira - que morreu aos 21 anos, vítima de um acidente de carro -, e pela onda de carinho que tem recebido especialmente ao longo destes últimos tempos, tendo sido muito aplaudido.

E foi com uma imagem a destacar tal tributo que agradeceu a todos os fãs nas redes sociais, minutos depois de ter terminado o espetáculo. "Muito, muito, muito obrigado".

Mas horas antes do espetáculo começar, Laura Figueiredo revelou aos fãs que a filha, Beatriz, de quatro anos, ia assistir pela primeira vez a um concerto do avô. Durante a atuação de Tony Carreira, Laura gravou um vídeo em que aparecia com a pequena Beatriz ao colo a ouvir o artista.

A dada altura, Tony Carreira recebeu em palco a neta e os papás 'babados' da menina, Mickael Carreira e Laura, não resistiram em destacar este momento especial da filha com o avô.

O filho do meio de Tony, David Carreira, e a namorada, Carolina Carvalho, também fizeram questão de estar presentes nesta noite emotiva. Nas stories do Instagram, ambos partilharam imagens do concerto. Veja na galeria.

O espetáculo contou também com a presença de algumas caras conhecidas, entre elas Manuel Luís Goucha (que partilhou um vídeo do concerto), Júlia Pinheiro (que falou aos fãs antes de ouvir o cantor), Cláudio Ramos e Liliana Campos.

Logo após a atuação do artista português, Cláudio Ramos usou também o Instagram para se manifestar sobre este momento. "O pai Tony", apenas escreveu na legenda de uma fotografia do cantor.

Já Liliana Campos foi-se manifestando ao longo do concerto com partilhas de algumas imagens nas stories. Veja na galeria.

De lembrar que os bilhetes para o espetáculo esgotaram em menos de dez minutos e os lucros revertem a favor da Associação Sara Carreira, criada em memória da falecida filha.

