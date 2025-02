Esta quinta-feira, 19 de fevereiro, Liliana Campos deixou o Instagram em êxtase com uma nova publicação.

É que parece que a apresentadora da SIC tem novidades para breve!

"Este foi um dia feliz! Estou ansiosa para partilhar com todas as novidades que aí vêm. Por mim era já, mas foi muito tempo à espera, com alguns 'nãos', e muitos reveses pelo caminho, que aconselham alguma prudência", começou por escrever.

"Já sabem: novidades em breve. Beijinhos para todos e obrigada uma vez mais por todo o carinho que continuo a receber diariamente, apesar de andar muito menos ativa nas redes sociais", concluiu, esclarecendo ainda que o novo projeto nada tinha que ver com o seu outfit nas imagens.

O que será que vem aí?

Leia Também: Afastada do marido, Liliana Campos lamenta: "Saudades nossas"