Liliana Campos fez uma sentida partilha nas redes sociais.

Com o marido a viver um período complicado, depois do seu hotel nos Açores ter ardido quase na sua totalidade, a apresentadora da SIC recorreu à sua página de Instagram para lamentar as saudades que sente de Rodrigo Herédia, que está dedicado à reconstrução do seu projeto.

"Saudades tuas Rodrigo. Saudades nossas", escreveu a cara do 'Passadeira Vermelha' na legenda de uma publicação onde mostrou várias fotos do casal.

Nos comentários, os seguidores fizeram questão de dar força a Liliana. "O Amor aguenta a saudade e é a por uma boa causa"; "Muita força e amor"; "Deus escreve certo por linhas tortas, confiar e acreditar, tudo vai ficar bem. Deus dá os grandes desafios aos mais fortes", são algumas das palavras de incentivo deixadas pelos fãs da apresentadora.