Liliana Campos decidiu dedicar uma publicação da sua página de Instagram a todos os seguidores, a quem agradeceu o apoio incondicional.

"Meus queridos seguidores, nunca é demais dizer que gosto realmente de vocês! Do vosso apoio, do vosso carinho, das críticas construtivas e, claro, dos vossos elogios! Meu Deus, os vossos elogios fazem com que eu fique 'ainda mais vaidosa'", foi com estas palavras que a apresentadora da SIC começou por falar aos fãs, esta sexta-feira, 5 de março.

"Nunca imaginei que esta página se viesse a transformar em algo tão bom e tão querido na minha Vida. Aqui, onde faço os meus desabafos e as minhas partilhas, sou presenteada com o vosso voto de confiança para partilharem e desabafarem comigo", destacou de seguida.

Mas não ficou por aqui e deixou ainda uma promessa: "Tenho andado a pensar em formas de estarmos mais perto, e em breve vou começar a dedicar-me mais. Prometo!!! Mas só faz sentido com o mesmo apoio que me têm dado, como até aqui. Isso já sabem", disse, terminado a publicação com uma sugestão para mais um fim de semana de confinamento.

"Desejo-vos um óptimo fim de semana!!! Claro que vai ter que ser em casa, mas que seja feliz. Eu vou deixar as séries de lado, porque acaba por ser um vício enorme e dedicar-me a uma das minhas grandes paixões, que tem ficado um pouco de lado - a leitura! Que tal fazer como eu e devorar um bom livro?!", rematou.

