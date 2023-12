Liliana Campos foi desafiada a responder a perguntas dos seguidores do 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, e a primeira levou a apresentadora a revelar que já recebeu um convite da CMTV.

"Por um milhão de euros mudava-se para o 'Noite das Estrelas'?", quis saber um seguidor, referindo-se ao programa da CMTV.

"Não quero estar a dizer não a um milhão porque eu não sei o que é ter um milhão, acho que me ajudaria imenso", começou por dizer Liliana Campos. "Mas há uma coisa que me liga à estação, eu cresci aqui. Entrei na SIC com 22 anos, tenho 52", realçou de seguida.

"Passei mais tempo na SIC do que em casa com os meus, com a família, Portanto, há aqui algo muito forte que me liga. Sinto-me desta família. Às vezes não quer dizer que hoje em dia seja como foi no início, porque vieram pessoas, saíram outras. Mas há aqui dentro de mim uma ligação muito forte que me faz sentir feliz quando venho trabalhar. E isso é um grande privilégio porque há pessoas que não sabem o que é isso durante uma vida toda", acrescentou, frisando que "nunca trabalhou em mais lado nenhum".

"A minha casa é aqui na SIC Caras, na 'Passadeira Vermelha', portanto não ia para o 'Noite das Estrelas'. Até porque eu tive um convite há uns tempos para ir para a CMTV e não fui", revelou, por fim.

Leia Também: Vanessa Oliveira recorda momento em que se separou do pai dos filhos