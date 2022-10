Liliana Almeida lançou no início desta semana um novo tema. 'Mais Bonita Contigo' é o nome da canção, que resulta de mais uma parceria entre a cantora e o marido - Bruno de Carvalho.

De acordo com a informação disponibilizada no YouTube, onde foi lançado o videoclipe oficial, a letra do tema é da autoria de Liliana Almeida e Bruno de Carvalho.

O antigo presidente do Sporting participou ainda na realização do videoclipe, ao lado da mulher e de Sílvio Moreira.

Eis abaixo a nova cação de Liliana Almeida:

Siga o link

Leia Também: As imagens do 'master roast' a Bruno de Carvalho