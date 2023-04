A empurrar os filhos mais novos que estão num baloiço, é assim que Liliana Aguiar aparece na imagem que publicou na sua página de Instagram esta quarta-feira, dia 20 de abril. Uma partilha que chega com um texto onde destaca que estará sempre ao lado dos seus meninos.

"Estarei sempre aqui. Irei sempre empurrar-vos, irei sempre ajudar-vos com as minhas palavras de motivação, força e coragem. Nunca desistam, o caminho é sempre em frente. A vida espera-vos. Sorrir sempre", escreveu.

De recordar que Liliana Aguiar é mãe de Miguel, fruto da relação com Miguel Ângelo Tavares, Salvador, que nasceu do relacionamento com José Carlos Pereira, e do pequeno Santiago, do casamento terminado com Francisco Nunes.