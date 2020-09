Depois de ter mostrado o resultado final da mudança de visual, Liliana Aguiar destacou nas stories da sua página de Instagram o batizado do filho mais novo, o pequeno Santiago, que completa dois anos em novembro.

Inicialmente, a celebridade começou por mostrar a roupa do filho, passando de seguida para a decoração do espaço onde realizou este evento especial.

Mas não ficou por aqui e partilhou também algumas imagens que foram captadas durante a cerimónia. Veja tudo no vídeo da galeria.

Recorde-se que o menino é fruto do casamento de Liliana Aguiar com Francisco Nunes. A figura pública é ainda mãe de Miguel Ângelo, da relação com Miguel Ângelo Tavares, e de Salvador, da relação com o ator José Carlos Pereira.

