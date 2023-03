Liliana Aguiar, que tem atualmente em tribunal um processo contra o ex-companheiro, Francisco Nunes, voltou a recorrer ao Instagram para deixar uma indireta.

A partilha trata-se de um texto que reúne algumas palavras de Abraham Lincoln e foi publicado após Francisco ter negado, numa entrevista a uma revista, que alguma vez tenha praticado violência doméstica.

"A justiça será feita no lugar certo, Agora já não terá o advogado que enganou, nem a mulher que metia as mãos no fogo por ele. Um agressor será sempre um agressor. Um manipulador será sempre um manipulador. As difamações e mentiras, agora, são publicadas na comunicação social. A ânsia de tentar ser famoso está a criar um certo desnorte", atirou Liliana.



© Instagram/Liliana Aguiar

Estas frases vêm na sequência das que a própria empresária já havia dito anteriormente. Na altura, acusou o ex-companheiro de ser "nova figura pública em Portugal".

