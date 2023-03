Foi depois de o ex-marido - contra quem tem um processo em tribunal, acusando-o de violência doméstica - ter dado uma entrevista à Nova Gente, que Liliana Aguiar decidiu quebrar o silêncio sobre a relação entretanto terminada.

Francisco Nunes 'acusou' Liliana Aguiar de ser materialista, dizendo que era uma "pessoa que mudava as suas emoções conforme a variação dos números na conta bancária". Palavras às quais a celebridade fez questão de responder.

"A entrevista da nova figura pública em Portugal. No último julgamento disse o mesmo, por isso, afinal, somos duas, eu e a 'ex'... O dinheiro é sempre o problema. Eu sempre trabalhei e pagava despesas da casa, inclusive paguei o aluguer da casa de família um ano inteiro a pronto com o meu dinheiro de solteira. Isto é para rir", começou por dizer Liliana Aguiar nas stories da sua página de Instagram, esta quarta-feira, dia 22 de março.

"Quanto ao resto, não vou tecer comentários... Só achei piada à repetição de padrão. Agora vou manter-me em silêncio... Por enquanto... Bom dia para todos... Vou tentar estar feliz depois desta palhaçada", acrescentou. De referir que na mesma entrevista, o mental coach diz que "nunca agrediu a mãe do filho".

Vale recordar que o ex-casal tem em comum o pequeno Santiago, de quatro anos.

Leia Também: "Tenho 3 futuros papás. Aquilo que oro a Deus é que nunca me envergonhem"