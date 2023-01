Herman José vestiu a pele de Lili Caneças e foi elogiado pela própria. A celebridade destacou o trabalho do humorista no Instagram e mostrou que se divertiu com a sua interpretação.

"Obrigada, Herman José, vês o 'Em Família' e tudo o que dizes tem graça. Estás igual a mim. Eu tenho feito dieta e ido três dias por semana ao [ginásio], e tu 'Amanhã faço dieta'", escreveu Lili Caneças.

Após a partilha, vários seguidores da celebridade não tardaram a elogiar também a prestação de Herman. "A Lili é um amor, mas isto está muito bom", pode ler-se entre os muitos comentários.

