Herman José foi um dos convidados do programa 'Alô Marco Paulo', este sábado, no dia do aniversário do músico. Mais tarde, o comediante não resistiu em lembrar na sua página de Instagram um momento hilariante no qual fez um comentário que deixou os convidados a rir às gargalhadas.

"Nada mais libertador do que um bom direto. Está dito, está dito", afirmou o comediante.

No vídeo em questão, Marco Paulo assusta-se com um som repentino. Aproveitando o momento, Herman atirou: "Uma das tuas fãs cag**-se".

Depois de uma explosão de risos, o humorista notou: "Em direto não se pode cortar, é tão bom".

Ora veja: