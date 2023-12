Lili Caneças já tinha usado as redes sociais para manifestar a alegria que sentia por o neto, Pedro, que estuda no estrangeiro, estar de volta a Portugal para passar esta quadra festiva com a família.

Na noite desta quarta-feira, dia 27 de dezembro, a socialite publicou um vídeo na sua conta no Instagram no qual aparece num carinhoso momento familiar, a dançar com a filha, Rita, e o neto.

"3 gerações, a mesma alegria de viver… obrigada por estarem sempre comigo", escreveu Lili na legenda do pequeno vídeo.

Leia Também: Lili Caneças publica foto com o neto: "Aquele abraço que me dá forças"