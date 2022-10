Lídia Muñoz revelou o seu lado mais romântico através de uma publicação que fez na sua conta oficial de Instagram. A neta de Eunice Muñoz partilhou um retrato com o companheiro, Tiago Durão, lembrando o início da sua história de amor.

"Há dois anos marcávamos encontro à frente do Pessoa (do querido Mestre Lagoa) no Chiado e nunca mais nos largámos", escreveu na legenda da publicação.

De notar que o casal já tem um filho, o pequeno Amadeo, que completa um ano este mês.

