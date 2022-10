Bárbara Barbosa, viúva do cantor Armando Gama, falou pela primeira vez publicamente após a morte do ex-companheiro. Tal aconteceu numa entrevista que deu ao programa de Manuel Luís Goucha na qual recorda, inclusive, as acusações de violência doméstica que chegou a fazer contra o músico.

"As questões físicas que aconteceram eram mais, por exemplo, de agarrar-me fisicamente para eu não poder sair de casa, trancar-me a porta, ou então segurar-me na cama e [dizer] ‘não sais porque vais-me ouvir’", recorda.

"A situação mais grave terá sido a última, ele ficou completamente exaltado e disse-me: ‘já que me acusaste de violência doméstica então vais saber o que é’. Foi quando me prendeu no sofá e deu-me um ligeiro murro na cabeça. E depois ficou a segurar-me mais pelo pescoço, isso foi um bocado assustador", confessa.

Recorde-se que Armando Gama morreu a 17 de janeiro deste ano vítima de cancro. Tinha 67 anos.

Leia Também: Márcia Breia sobre o fim da vida: "Apavora-me muito"