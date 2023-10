Foi para celebrar o 9.º aniversário de Fedra que Lídia Muñoz destacou adoráveis registos fotográficos na sua página de Instagram.

O amigo de quatro patas celebra mais um ano de vida e a data não ficou esquecida.

"Nove anos de Fedra. Mue amor doce e paciente! Amamos-te muito", escreveu na legenda da publicação. Entre as imagens, a atriz recordou a avó, Eunice Muñoz. Veja abaixo:

De recordar que Lídia Muñoz é mãe do pequeno Amadeo, fruto da relação com Tiago Durão, e ambos também aparecem nas imagens da publicação que a atriz fez no Instagram.

