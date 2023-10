Lídia Muñoz usou a sua conta no Instagram na manhã deste domingo, dia 1 de outubro, para assinalar três anos ao lado do companheiro, Tiago Durão, tendo partilhado algumas fotografias românticas do casal.

"Três anos do amor mais inusitado e improvável de sempre. O Tiago entrou assim sem pedir licença na vida de uma miúda que vivia com alguém 60 anos mais velho. E acho que soube que ele era o homem da minha vida quando ele tratou da minha avó como se fosse dele e quando o conheci como pai", começou por dizer, fazendo referência à avó, Eunice Muñoz, e ao filho que agora tem com Tiago Durão.

"Passei a fase mais dolorosa e a fase mais feliz da minha vida com ele. Três anos de nós e às vezes odeio-o mas o amor fica sempre por cima. Amo-te", concluiu a atriz.

De recordar que Lídia e Tiago são pais de um menino, Amadeo.