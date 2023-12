Dia de festa para a família de Lídia Muñoz.

O namorado da atriz, Tiago Durão, comemora mais um ano de vida, uma data que a neta de Eunice Muñoz assinalou na sua conta no Instagram com a partilha de uma fotografia amorosa na qual se pode ver o filho do casal, Amadeo, às cavalitas do pai.

"Parabéns ao meu namorado, ao pai do meu filho, à minha enciclopédia e ao homem mais fascinante que se cruzou no meu caminho. E mais uma data de coisas que não são para se dizer aqui. Amamos-te muito!", escreveu Lídia na legenda da fotografia.

