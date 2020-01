Liam Hemsworth celebra esta segunda-feira 30 primaveras.

A vida mediática do ator esteve desde cedo esteve sob a luz dos holofotes pela conturbada relação com Miley Cyrus. Os atores conheceram-se em 2010, nas gravações do filme 'Melodia do Adeus', e protagonizaram também fora do grande ecrã um amor intenso.

Entre términos e reconciliações, o casal subiu ao altar em dezembro de 2018, mas acabou por decidir seguir caminhos separados antes de celebrar um ano de matrimónio.

O galã celebra o 30.º aniversário nesta fase em que recompõe o seu coração de meses difíceis marcados pelo divórcio.

