Depois do mediático divórcio com Miley Cyrus, em dezembro do ano passado, Liam Hemsworth tem estado afastado das luzes da ribalta e a quarentena ajudou a que pudesse viver estes meses longe dos olhares do público. Um momento que deu origem a que encontrasse de novo o amor.

Foi ao lado da modelo Gabriella Brooks que encontrou a felicidade e parece que o casal está cada vez mais apaixonado.

"Estão unidos e têm estado de quarentena juntos, a aproveitar Byron Bay [cidade australiana]", garantiu uma fonte à revista Us Weekly.

A mesma fonte garante que o ator e a modelo estão "seguros" dos seus sentimentos e Brooks não teme que Hemsworth ainda pense em Miley Cyrus.

