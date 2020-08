As separações nunca são fáceis e esta é uma experiência pela qual Miley Cyrus já passou algumas vezes, sendo que a que deu mais que falar foi o divórcio de Liam Hemsworth.

Numa entrevista o podcast 'Call Her Daddy', a artista falou sobre o assunto.

"Tive um rompimento muito grande e público, após uma relação de 10 anos", sublinhou.

"Tentei não me perder na emoção... é como uma morte, quando se perde alguém querido, isso é profundo. Sente-se como se fosse uma morte", notou.

"Honestamente, às vezes a morte parece mais fácil, porque com a separação a pessoa continua a andar na terra", argumentou.

Note-se que Miley e Liam começaram a namorar após se conhecerem nos bastidores do filme 'The Last Song'. Entre altos e baixos, os dois casaram em dezembro de 2018, separando-se alguns meses depois.

