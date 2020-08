Miley Cyrus está de volta ao mundo dos solteiros. Após quase um ano de namoro, a cantora e Cody Simpson estão separados.

O agora ex-casal terá optado pelo fim da relação há já algumas semanas, mas os motivos da rutura são ainda desconhecidos. As informações são reveladas pelo site TMZ.

Miley Cyrus, recorde-se, foi casada com Liam Hemsworth até agosto de 2019. Dois meses depois do divórcio, a artista assumiu o namoro com Cody Simpson.

