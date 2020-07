A rainha Letizia e a princesa Carolina do Mónaco já deram provas do seu gosto por peças intemporais em inúmeras ocasiões, sendo que em algumas é notório que os seus gostos são dotados de várias semelhanças. No que toca a visuais de gala, não fogem aos grandes clássicos, como é o caso do célebre vestido longo, vermelho datal, com capa assimétrica.

A monarca espanhola foi a primeira a usá-lo. Em 2017, no aniversário do rei Guilherme da Holanda, apostou neste clássico da assinatura de Stella McCartney.

A princesa do Mónaco, por sua vez, usou um modelo bastante semelhante no ano seguinte, na cerimónia do Dia Nacional do Mónaco. Combinou-o com luvas brancas.

Na galeria vai poder recordar as duas ocasiões em que brilharam com looks quase iguais.

Este género de peça, nota a revista Harper's Bazaar, também já foi vista em silhuetas como a de Meghan Markle e de Victoria da Suécia.

