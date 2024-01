O estilo da rainha Letizia é diversas vezes elogiado não só pela imprensa espanhola, mas também além fronteiras

Pela página dedicada à moda da realeza 'UFO No More' foi revelado que a monarca espanhola é a mulher da realeza europeia que mais estreou visuais em 2023, sendo, simultaneamente, a que menos dinheiro gastou em looks.

A explicação para esta dicotomia é simples. Apesar de ser a que mais visuais estreia na realeza, é também a que opta por marcas mais acessíveis, sendo comum ver Letizia com peças do grupo Inditex, como a Zara ou a extinta Uterqüe.

Nos últimos doze meses, Letizia usou 162 peças novas, entre roupa, acessórios e joias. Com este número, colocou-se na primeira posição no ranking de estreias de 2023, seguida por Victoria da Suécia, com 144 acumuladas.

