Fontes próximas a Leslie Jordan contaram ao TMZ que o artista estava a deslocar-se para os estúdios onde é gravado 'Call Me Kat', na manhã de segunda-feira.

As pessoas que trabalhavam com Leslie ficaram preocupadas quando o ator não chegou ao local mais de uma hora depois do planeado.

Nesse momento começaram a tentar perceber se tinha acontecido alguma coisa e acabaram por descobrir que Leslie tinha sofrido um acidente de carro.

Acredita-se que o ator sentiu-se mal antes de bater com o carro num prédio.

Leia Também: Semanas antes de morrer, Leslie Jordan estava a sentir falta de ar