A preparar-se para ser mãe pela primeira vez, Leonor Seixas destacou na sua página de Instagram mais uma fotografia em que o destaque vai para a 'barriguinha'.

A viver uma fase radiante, a atriz afirmou: "A amar estar grávida". Logo de seguida, na caixa de comentários, foram muitas as carinhosas mensagens que recebeu.

Entre as mensagens, destacam-se as palavras do companheiro, Miguel Oliveira: "Estou a amar amar-te".

Leia Também: Leonor Seixas muito elogiada em encantadoras fotografias. "É menina"