À espera do seu primeiro filho, Leonor Seixas fez uma reflexão sobre a maternidade numa entrevista dada a Rita Ferro Alvim, para o podcast 'N’A Caravana'.

Nessa conversa, a atriz explicou que já pensa no regresso ao trabalho. "Ela nasce em março, que é uma altura ótima. Depois vem o verão e quero mesmo aproveitar. Apetece-me imenso estar com ela e aproveitar, mas para o final do ano quero começar a trabalhar", começou por dizer.

Em relação à forma como a sua vida irá mudar no futuro, a atriz disse o seguinte: "Acho que as crianças têm de se adaptar a nós, não somos nós a elas, como muitos fazem. Cada um faz o que quiser. Acho muito importante ela perceber que tem uns pais que viajam imenso e que são loucos".

