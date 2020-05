Leonor Seixas é uma reconhecida atriz, quer pelo seu talento, quer pela sua descontração. Esta quarta-feira, dia 27, a artista esteve à conversa com Fátima Lopes onde teve a oportunidade de falar sobre a sua carreira.

A mesma confessou que o seu grande sonho continua a ser um percurso profissional nos Estados Unidos, para onde foi estudar com apenas 17 anos. Ainda assim, não deixa de se mostrar grata por tudo aquilo que tem vindo a receber em Portugal.

"Todos os dias agradeço, a sério, porque realmente é uma profissão tão louca e tão insegura e ainda hoje vivo imensas inseguranças ao fim do mês... mas já estou muito habituada a lidar com isso, foi uma coisa com que sempre lidei. Sou uma privilegiada por ter conseguido fazer tanta coisa", notou.

